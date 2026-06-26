物価高対策の名古屋市のプレミアム付き商品券。今年は抽選ではなく、全員が購入可能に。7月から申し込みが始まります。 【写真を見る】名古屋市“プレミアム商品券” 今年は全員が購入可能に 1000円で1300円分の買い物ができる 申し込み日は？最大何口？ 名古屋市の「プレミアム付き商品券」は、これまで1万円で1万3000円分使えて、最大5口申し込める抽選形式でしたが、今回は1000円で1300円分使えて、申し込んだ市民全員が使え