気象庁は先ほど広島県の呉市と竹原市、東広島市、大崎上島町にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。【映像】広島県にレベル4土砂災害危険警報そのほか、午後4時現在、山口県周防大島町にも引き続き、レベル4土砂災害危険警報が発表されています。命に危険を及ぼす土砂災害の恐れが高まっています。厳重な警戒が必要です。レベル4の危険警報は、自治体が避難指示を発令する目安となる情報です。自治体からの避難情報を