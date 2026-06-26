瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響で、雨が降っています。26日夜も雨雲がかかり、激しく降るところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあります。 27日の朝まで雨が降りやすく、雨脚の強まるところがある見込みです。27日午前にかけて土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意してください。昼前からは曇りでしょう。海沿いでは風がやや強く吹く見通しです。朝の最低気温は岡山と高松で20度、津山で19度でしょう。日中の最高気温は