現地６月25日、北中米ワールドカップ・グループＦの最終戦で日本代表はスウェーデン代表と対戦し、１−１の引き分けに終わった。０−０で前半を終えると、日本は56分に上田綺世→堂安律とつないで、最後は前田大然が先制点を奪取。だが66分にアントニー・エランガに同点ミドルを決められ、終盤は押し込まれる時間帯もあったが、ともに勝ち越し点は生まれず。これで日本は勝点を５に伸ばし、グループ２位で決勝トーナメント進出を