26日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2180枚だった。うちプットの出来高が6468枚と、コールの5712枚を上回った。プットの出来高トップは6万円の557枚（169円高300円）。コールの出来高トップは8万円の603枚（100円安70円）だった。 コールプット 出来高前日比