26日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は123枚だった。うちプットの出来高が94枚と、コールの29枚を上回った。プットの出来高トップは6万7000円の31枚（3435円）。コールの出来高トップは7万2500円の28枚（1355円安2910円）だった。 コールプット 出来高前日比 価