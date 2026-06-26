ベネズエラのホルヘ・ロドリゲス国会議長6月25日、同国で発生した大地震の被害に対応するため、デルシー・ロドリゲス大統領代行が国際社会に対し、専門の救援部隊派遣を要請したと明らかにしました。ロドリゲス議長は国際救援部隊に対して、特別に開設された空路を通じて入国し、国内の救援部隊と協力して救援活動を展開するよう要請しました。同議長によると、国内の救援部隊は、被害が最も大きいラ・グアイラ州や首都カラカス周