台風の影響で、あすは一部の在来線で終日運休が決まっているほか、新幹線でも運休の可能性があります。台風の影響でJR東日本はあす、東京と伊豆方面を結ぶ特急「踊り子」、千葉方面とを結ぶ特急「しおさい」や「わかしお」などの終日運休を決めました。また、東海道線や伊東線、内房線や外房線などの一部区間で終日運休を決めたほか、そのほかの路線でも遅れや運休が出る可能性があるとしています。一方、JR東日本の各新幹線につい