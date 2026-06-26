栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役とみられる少年4人が強盗殺人などの非行内容で家裁送致されました。少年らは「殺害してでも金品を奪え」という趣旨の指示を受けていたということです。この事件は先月、上三川町の住宅で富山英子さんが殺害され、息子2人がバールで殴られ重傷を負ったほか富山さん宅で飼われていた犬が殺されたものです。これまで、実行役とみられる16歳の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美