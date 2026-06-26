来月から支給される政府の補助金の影響で、7月使用分の電気・ガス料金は全国で値下がりします。大手電力10社は、先ほど来月使用分の電気料金を発表しました。北海道から沖縄まで全国的に値下がりし、東京電力管内の平均的な家庭の場合、前の月と比べて800円安い8023円となります。また、日本ガス協会は来月使用分のガス料金について、大手都市ガス4社すべてで値下がりすると発表しました。東京ガス管内の平均的な家庭の場合、前の