歌手でタレントの研ナオコが25日に自身のアメブロを更新。自身の「デビュー55周年記念コンサート」に、親交のある俳優の梅沢富美男がスペシャルゲストとして駆けつけたことを報告し、感謝をつづった。【映像】研ナオコ、笑顔の夫婦ショット「LIVEでのスペシャルゲスト」というタイトルでブログを更新した研は、「梅沢富美男さん、お忙しい中有難う御座います」と感謝の言葉を贈り、ステージ上での写真を複数公開した。続けて