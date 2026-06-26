公正取引委員会の銘板＝東京都港区変圧器などに必要な部品の製造を委託した業者に金型を無償で保管させたとして、公正取引委員会は26日、電力機器メーカーのダイヘン（大阪市）の下請法違反を認定し、再発防止や保管費用の支払いを求め勧告した。公取委によると、ダイヘンは遅くとも24年3月以降、長期間発注しないにもかかわらず、大型変圧器や産業用ロボットの部品を製造するための金型など計475個を委託先69社に無償で保管さ