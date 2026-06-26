スウェーデンと1-1サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分け、同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。元日本代表の本田圭佑はNHKで解説。相手選手が負傷した際に独特のワードを発し、反響が広がっている。本田は日本を「ウチ」と表現するなど、開始から思い入れたっぷりに後押ししたが、勝利には届かなか