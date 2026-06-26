今年2月に美容に関する著書を出版するなど、美しくなったと話題のタレント・大沢あかね(40)が25日、自身のインスタグラムを更新。美味しさに感動した韓国料理について触れた。 【写真】美味しそう～ムルフェなど韓国料理を前にニッコリ 「韓国でお姉さんがオススしてくれたムルフェがほんとに美味しかった」と投稿。「ムルが水でフェは刺身という意味です！玉ねぎやきゅうりやにんじんを細かく切ってお刺身もいれ