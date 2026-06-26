【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#79『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』オールキャリアを代表する傑作のトリセツに注意セヨアルバム『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』（1967年5月26日発売）?◇◇◇■『ア・デイ・イン・ザ・ライフ』?本連載には原則試聴リンクが付いている。ぜひ、アクセスしてほしい。公式ユーチューブが立ち上がり、取