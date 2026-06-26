大人気キャラクター『トムとジェリー』の新イベント「TOM and JERRYワクワクストリートin東京」が渋谷西武にて開催決定！日本の食文化とポップカルチャーを融合した4つのテーマで楽しめる、200種類以上のイベント限定グッズが登場するお買い物イベントです☆ 渋谷西武「TOM and JERRY(トムとジェリー)ワクワクストリートin東京」 開催期間︓2026年7月14日(火)〜8月2日(日)会場︓⻄武渋⾕