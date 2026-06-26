２５日、主要兵器の試験を視察する金正恩氏（手前）。（平壌＝新華社配信／朝鮮中央通信提供）【新華社平壌6月26日】朝鮮中央通信は26日、金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党総書記・国務委員長が25日にロケット砲や弾道ミサイルなどの試験発射を視察したと伝えた。２５日、主要兵器の試験を視察する金正恩氏（左端）。（平壌＝新華社配信／朝鮮中央通信提供）