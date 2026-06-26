「宿泊税」の導入を決めている観光名所の神奈川県箱根町は26日、一律で350円を徴収する方針を明らかにしました。箱根町では近年、観光客の増加に対応するためのインフラ整備が課題となっていて、町内に宿泊する観光客から徴収する「宿泊税」の導入を決定していました。その後、町で検討が進められていましたが、町は26日、制度の内容について会見で明らかにしました。税額は1人1泊につき一律350円とし、小学生以下の子どもや修学旅