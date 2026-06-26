女優の筧美和子（32）が26日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。第1子との母子ショットを披露した。1日に第1子男児の出産を発表していた筧は「だっこくんこちらなーんにもできないけどかわいいからok」とつづり、椅子に座った状態で長男を抱くオフショットを披露。この投稿の約4時間後には「まだここにいます（大丈夫ちょこちょこは立ってる）」とつづり、同じ場所での別カットをアップした。筧は2025年3月に