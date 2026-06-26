木原官房長官はきょう（26日）、高市総理が来月（7月）1日からインドを訪問し、モディ首相と会談する予定だと明らかにしました。木原官房長官は26日午後の記者会見で、高市総理がインドのモディ首相の招待に応じ、7月1日から3日間の日程でデリーを訪問する予定だと発表しました。木原稔 官房長官「法の支配や民主主義といった基本的価値や戦略的利益を共有し、特別戦略的グローバルパートナーであるインドとの関係強化は、自