千葉・茂原市で酒気を帯びた状態で車を運転し、自転車の女子高校生をはねて逃走した疑いで、バス運転手の男が逮捕されました。バス運転手の石塚修容疑者（65）は5月、茂原市の路上で酒気を帯びた状態で車を運転し、自転車で横断歩道を渡っていた女子高校生をはねて逃走した疑いが持たれています。女子高校生は左肩などを打撲するけがをしました。石塚容疑者は事件前、飲食店で飲酒していたとみられていますが、調べに対し、「何も