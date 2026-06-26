日本甜菜製糖（東京都中央区・石栗秀社長）は、本年10月1日付で社名を「株式会社ニッテン（英文表記：Nitten Co., Ltd）」に変更するにあたり、新たなコーポレートロゴとタグラインを制定した。同社の創業は1919年。昨今の砂糖消費量の減少や気候変動など事業環境の変化を受け、「てん菜糖業」から「てん菜産業」への飛躍を示すため社名変更を行う。新ロゴマークは、「nitten」というアルファベット表記を中心に構成。「i」