26日午後4時2分、長崎地方気象台は、長崎県気象解説情報(大雨・落雷・突風)を発表しました。 長崎県では、26日夜遅くまで土砂災害に注意してください。 県内では、警報級の大雨、落雷や竜巻などの激しい突風となるおそれはなくなりましたが、これまでの大雨で地盤が緩んでいる所がありますので、土砂災害に注意してください。 雨について、22日(月)午前6時の降り始めから26日(金)午後3時までの降水量(アメダスによる速報値)