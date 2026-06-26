ダブル台風の接近に伴って、交通にも影響が出てきました。 【写真を見る】【交通情報】東海道新幹線・JR在来線・近鉄など ダブル台風接近で影響は？すでに運転見合わせも 【東海道新幹線】26日午後4時半時点：概ね平常運転27日：台風７号の接近に伴う大雨または強風のため、一部時間帯、一部の区間において、列車の遅れ・急遽の運転見合わせ・行先変更・列車運休等の可能性 【JR在来線】運転見合わせ・紀勢線：尾鷲駅～新