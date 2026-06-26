◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）＝６月２６日、栗東トレセン骨折明けになるスカイスプレンダー（牡３歳、栗東・池江泰寿厩舎、父サートゥルナーリア）は、朝一番の坂路をキャンターで駆け上がった。ここまで３戦２勝。ゆりかもめ賞を１馬身半差で快勝し、クラシック戦線で注目を集めた途端、骨折のアクシデントに見舞われた。しかし、この中間は先週まで、ＣＷコースで負