ブラジル出身のヤクルト・松元ユウイチヘッドコーチが２６日、日本時間３０日午前２時から行われるサッカーＷ杯の日本対ブラジル戦の開催を心待ちにしている。この日、遠征先の大阪から早朝の新幹線で帰京した松元ヘッドは、球場入りする前に東京駅の喫茶店で日本対スウェーデン戦をスマホで観戦。「いい試合でしたよ。やっぱり日本は強いな」と感嘆した。日本代表の次戦は同ヘッドの郷里でもあるブラジル代表。今大会もセレ