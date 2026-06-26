7号・8号の「ダブル台風」が6月27日に接近する見込みですが、近畿地方はすでに大雨に見舞われています。 京都市の中心部を流れる鴨川。普段は穏やかな流れですが、停滞する梅雨前線と台風の接近に伴う大雨で26日は、濁流になっています。 「すごい勢いの水でびっくりしています。朝から雨も強かったし」 鴨川・高野川（京都市）や寝屋川（大阪府）流域に一時「レベル4氾濫危険警報」が発表されるなど、各地で増水が見られました