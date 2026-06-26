ベネズエラのラグアイラ州を襲った地震によって亀裂が生じた道路/AP（CNN）ベネズエラ北部沿岸の都市カラバレダでは、壊滅的な地震から1日がたった後も家族を見つけようと人々ががれきの中をさがし続けている。首都カラカスに住むオリアナ・ベラスケスさんはCNNに対し、父親をさがすため25日午前にカラバレダにやってきたと語った。ベラスケスさんによると被害の状況は、戦場のようだったという。「こんなことになっているとは思っ