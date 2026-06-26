2012年6月、レンジャー隊員養成訓練で市街地を移動する陸上自衛隊員＝東京都内陸上自衛隊は、昨年4月から中止していた山中など過酷な環境での任務が可能な精鋭隊員の「レンジャー」を養成する教育訓練を7月以降に順次再開する。小泉進次郎防衛相が26日の閣議後記者会見で明らかにした。安全管理を強化し、ドローンなど無人機の操縦や市街地戦闘も盛り込み、現代戦への対応を充実させるとしている。防衛省によると、熱中症など