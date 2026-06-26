「ダブル台風」は27日、東海地方に最接近する見込みです。26日夜から27日にかけて非常に激しい雨が降るところがあり、気象台は土砂災害などへの厳重な警戒を呼びかけています。東海地方でも26日夜から27日にかけて警戒が必要なダブル台風。気象台によりますと、台風8号は27日未明から明け方、7号は27日昼前から夕方にかけて、東海地方に最も接近する見込みです。ダブル台風が持ち込む暖かく湿った空気の影響で、梅雨前線の活