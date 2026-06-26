全国から集めたアート作品の展示販売会が、名古屋で始まりました。淡い水色の富士山の麓に、優しいタッチで描かれた桜。近代絵画の巨匠・横山大観の晩年の作品です。また、伊達政宗が家来をお茶に誘う手紙を掛け軸に仕立てた作品も。会場では、絵画や茶道具などおよそ3000点が展示・販売され、売り上げの一部は福祉事業に役立てられます。