２６日、フン・セン氏（左）と握手を交わす習近平氏。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京6月26日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席は26日、中国を公式友好訪問中のカンボジアのフン・セン人民党党首・上院議長と北京の人民大会堂で会見した。２６日、フン・セン氏と会見する習近平氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）