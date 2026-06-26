２６日、ラーマン首相（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京6月26日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は26日、中国を公式訪問したバングラデシュのラーマン首相と北京の人民大会堂で会見した。２６日、ラーマン首相と会見する習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）