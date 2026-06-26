自衛隊・制服組トップの内倉統幕長は中国メディアが空母「遼寧」などの訓練中に「日本から挑発や妨害があった」と報じたことについて、「事実ではない」と否定しました。内倉浩昭 統合幕僚長「中国国営メディアは自衛隊が空母『遼寧』を含む中国海軍艦艇に対し、あたかも妨害や挑発を行ったかのように報じておりますが、こうした主張は事実でありません」自衛隊・制服組トップの内倉浩昭統合幕僚長はきょう（26日）の会見でこ