連日、ネットでトレンド入りしているダブル台風。今週末は全国各地でその影響を大きく受け、荒れた天気となりそうだ。ダブル台風27日関東に直撃か気象庁が26日夕方に発表した台風情報によると、27日(土)は台風が2つ、日本の南の海上を太平洋側の海岸線に沿うように進む予想だ。26日夕方の予想では、ダブル台風が関東に直撃する可能性も高まってきた。朝は台風8号の接近に伴い、東海や関東では大雨となる見込み。土砂災害や河川の