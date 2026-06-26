IMO（国際海事機関）は25日、オマーン沖で船舶への攻撃が報告されたことを受け、ホルムズ海峡周辺で進めていた船舶の退避計画を一時停止すると発表しました。IMOは、足止めされている約1万1000人の船員を避難させる計画を進めていますが、ドミンゲス事務局長は25日、安全を確認するため、計画を一時停止すると発表しました。再開の時期については未定としています。これに先立ち、イギリスの海事機関は25日、オマーン沖で貨物船が