中部電力の林欣吾社長中部電力は26日、25日開いた定時株主総会で林欣吾社長の取締役再任案への賛成率が61.1％だったと明らかにした。勝野哲会長は56.3％。いずれも前年の90％超から大幅に下落した。浜岡原発（静岡県）の耐震設計に関わるデータ不正で批判を浴びており、影響したとみられる。26日に関東財務局に臨時報告書を提出した。米議決権行使助言会社2社は勝野氏の再任案に反対を推奨。うち1社は林氏の再任案にも反対を促