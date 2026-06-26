日銀本店共同通信社は26日、日銀が7月1日に公表する6月の企業短期経済観測調査（短観）に関する民間シンクタンク13社の予想を集計した。最も関心が高い大企業製造業の最近の景況感を示す業況判断指数（DI）の予想平均は、前回の3月調査から1ポイント下落のプラス16と小幅に悪化する見通しとなった。中東情勢の緊迫による原油の価格上昇や供給制約が要因となる。3カ月後の先行きは1ポイント下落のプラス13。中東の混乱が収束し