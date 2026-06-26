ウクライナのシビハ外相【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのシビハ外相が6月29日から7月2日に韓国と日本を訪問することが26日、複数の外交筋の話で分かった。制裁下のロシアに日本が経済訪問団を派遣したことを踏まえ、茂木敏充外相らとの会談を通じて、対ロ圧力の重要性を確認し連携強化を図る。訪日は昨年8月以来で外相就任後2度目。シビハ氏は駐トルコ大使や大統領府副長官を歴任。2024年9月に外相に就任した。