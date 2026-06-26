昨年末に乳がんと診断され、その後、手術を受けて活動を再開した歌手の石原詢子さんが6月26日、自身のインスタグラムを更新。６回目の抗がん剤治療を受けることを報告しました。 【写真を見る】【 がん闘病 】石原詢子６回目の抗がん剤治療「腿に打つ注射も手足を冷やすのも好きじゃないけど、身体のため。ガンバ！」石原さんは「今日は６回目の抗がん剤治療です。すべての数値も安定していたので、無事に投与を行えます。