石川県警金沢中署は２５日、住所・職業不詳の容疑者の男（２０）を詐欺の疑いで緊急逮捕したと発表した。逮捕は２４日付。発表によると、男は２３日午後８時３５分〜２４日午前３時１５分頃、金沢市内の飲食店で、複数本のシャンパンやテキーラなどを注文し、代金約３６５万円を支払わなかった疑い。男の当時の所持金は１９７円だったという。