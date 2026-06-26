京急本線・横浜駅で、柱に設置された電子広告から白煙が出る火事があり、一時、構内が騒然としました。発生直後に撮影された写真では、改札前一帯に白い煙が充満し、構内が騒然としている様子が分かります。26日午前11時ごろ、京急本線・横浜駅構内で「柱の広告から煙が上がっている」と、駅員から119番通報がありました。現場は中央改札内の柱に設置された電子広告で、利用者が煙が出ているのを見つけたということです。煙はすぐ