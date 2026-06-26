名古屋市が7月6日から購入の受け付けを始める「プレミアム付き電子商品券」は、1口1000円で1300円分の買い物ができ、申し込みをした全ての市民が少なくとも1口は買うことができます。今年度は紙の商品券の発行はなく、スマホに専用のアプリをダウンロードし、マイナンバーカードか運転免許証での認証が必要になります。26日の市議会で「高齢者などスマホの操作に不慣れな人には申し込みが難しい」と指摘を