白川が氾濫し大きな被害をもたらした「6・26水害」から73年の今日、亡くなった人たちに鎮魂の祈りを捧げました。 【写真を見る】死者・行方不明者563人 “6・26水害”から73年慰霊式は奇しくも大雨で中止になるも遺族は手を合わせ「皆さんの供養も合わせて」熊本 1953年の「6・26水害」は、1日で6月ひと月分となる400ミリを超える雨が降って白川が氾濫し、死者・行方不明者は563人に上りました。 こうした記憶を受け継ごう