元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。入団時はこんな結果を残すと思わなかったPL学園の後輩の名前を挙げた。PL学園時代には「プロに行くと思わなかった」と振り返ったのが1学園後輩の宮本慎也氏だった。「彼は1歩1歩階段を上っていくタイプ。野村（克也）監督のところに入ったこともよかった」と、プリンスホテルから1994年ドラフト逆指名で選んだ球団がヤクルトだったこと