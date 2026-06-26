タレント・武井壮（53）が26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、60歳から始めようとしている“まさかのもの”についてつづった。武井は「小学生の頃に決めたルール酒飲まない煙草吸わないきゅうり食べないこんにゃく食べないとかその他諸々ある」と自らに課した“掟”を明かす。また「60歳までが期限だからあと7年でコンプリートだ最初に飲む酒はどこで誰と何を飲もうかそれを考えるのが楽しみだ」と