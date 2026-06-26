消費減税などをめぐる与野党の社会保障国民会議の議論が大詰めを迎える中、高市首相は、国民会議の議長を務める自民党の小野寺税制調査会長と会談しました。会談で小野寺氏は、「飲食料品の消費税率を1％に引き下げ、税率1％分の給付と組み合わせて『実質ゼロ化』を実現する」とした国民会議の「中間とりまとめ案」について、高市首相に報告しました。さらに、小野寺氏は自民党内で、消費減税自体への反対の声が相次いでいる状況も