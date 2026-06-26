26日、霧島市で道路脇の斜面から木が倒れました。この影響で近くの電柱も倒れ、車を直撃しました。 （記者）「霧島市、木が倒れて道路をふさいでいる。先では電柱が折れて車のフロントガラスを直撃」 消防などによりますと26日午前9時すぎ、霧島市霧島田口で道路わきの斜面の木が倒れました。電線などを巻き込み近くの電柱が倒れて、車を直撃しました。けが人はいませんでした。 （住民）「家でワールドカップを見てい