台風7号は沖永良部島の西の海上を北東に進んでいます。26日遅く、奄美大島に最も接近する見込みです。 台風7号は沖永良部島の西の海上にあって1時間に15キロの速さで北東に進んでいます。 中心の気圧は990ヘクトパスカル、最大瞬間風速は35メートルです。暴風域はありません。現在、奄美地方の全域が強風域に入っています。 台風の接近に伴って奄美地方は風が強くなっています。 各地の最大瞬間風速は与論町で22.1メ