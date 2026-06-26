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欧州株売り先行、オープンAIショックの余波で 東京時間16:17現在 英ＦＴＳＥ100 10499.27（-30.62-0.29%） 独ＤＡＸ24829.66（-165.17-0.66%） 仏ＣＡＣ40 8410.92（-20.69-0.25%） スイスＳＭＩ 14188.58（-43.38-0.31%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:17現在 ダウ平均先物SEP 26月限52360.00（+21.00+0.04%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限